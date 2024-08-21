Общество

Федеральный инспектор встретился с сотрудниками псковского УФСИН

В рамках взаимодействия исполнительных органов представительств президента Российской Федерации в федеральных округах главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Хлопков провел рабочую встречу с сотрудниками управления ФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Во время разговора Александром Хлопковым были оглашены приоритетные направления политики государства и озвучены первоочередные задачи, стоящие перед правоохранительной системой страны, в том числе касающиеся мер, направленных на совместную реализацию решений государственной важности в сфере исполнения наказаний и социальной поддержки сотрудников УИС.

В завершение встречи главный федеральный инспектор области сориентировал присутствующих на дальнейшее качественное выполнение служебных обязанностей и ответил на поступившие вопросы в области исполнения требований федерального законодательства.