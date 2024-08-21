Общество

«Дневной дозор»: Колесо раздора

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

28 июля этого года в Пскове, на месте недостроенного и впоследствии разобранного Дворца пионеров, открылся парк аттракционов «Волшебная гора». Его доминантой стало 50-метровое колесо обозрения. Эта 155-тонная конструкция, установленная на высоком берегу реки Великой, менее чем за месяц стала не только объектом интереса туристов и горожан, но и поводом для споров и недовольства.

Пока сотни горожан, желающих увидеть город с высоты птичьего полёта, ежедневно выстраиваются в очереди, некоторые архитекторы и искусствоведы волнуются и переживают. «Колесо обозрения уродует облик города и мешает визуальному восприятию памятников», - утверждают они. А затем добавляют: из-за него наши памятники - семь церквей, один собор и ансамбли двух монастырей (Снетогорского и Спасо-Мирожского), якобы могут потерять статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, большинство псковичей голосует за новый парк, что называется - рублем. Очереди из желающих увидеть красоты Пскова с высоты - не заканчиваются до самого закрытия парка.

Изменил ли облик Пскова новый парк аттракционов? Есть ли угроза исключения памятников архитектуры города из списка наследия ЮНЕСКО? Что важнее для города и его жителей - сохранение в неизменном виде сложившегося архитектурного облика или новая современная инфраструктура? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».

«У нас, как у городских властей, нет опасений, что из-за колеса обозрения псковские храмы могут потерять статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», - такую точку зрения озвучила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова. Она также отметила, что перед установкой аттракциона была проведена большая работа, в том числе, и по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия. «Здесь я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы были какие-то негативные последствия», - подчеркнула собеседница.

«Парк «Волшебная гора», который построили у нас в Пскове и открыли в этом году к Дню города, – это очень значимый объект с точки зрения туристической привлекательности, он пользуется большой популярностью у людей, мы видим, что с момента открытия уже прошёл практически месяц, но очереди до сих пор достаточно большие, то есть потребность у людей высокая. Наш город развивается как туристический центр, в том числе, и благодаря «Волшебной горе». На мой взгляд, колесо обозрения внешне достаточно воздушное, красивое, и в наш исторический центр города достаточно неплохо вписывается».

А вот у искусствоведа, руководителя Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирины Голубевой, отношение к новому колесу обозрения неоднозначное. С одной стороны, по словам собеседницы, она рада, что старые аттракционы после появления новых по логике «должны уйти» из центра Пскова: от крепостной стены, бастиона и памятников. А саму локацию (опять же по логике) должны облагородить для сохранения памятников. Но с другой стороны, «такой серьёзный объект, как парк аттракционов, должен был на стадии проекта обсуждаться на градостроительном совете».

«Нам преподнесли подарок городу, который как «Троянский конь». С одной стороны он удовлетворяет жителей города в сфере развлечений, а с другой стороны там есть довольно много нарушений, и серьезных, по размещению и особенно по высотности этих аттракционов. Там стоит крест, не знаю, стоит ли сейчас, когда уже сделаны аттракционы, который обозначает бывшее монастырское владение, возможно, там было и кладбище, понятно, что оно утрачено предыдущей застройкой. Мы не знаем, и, скорее всего, не было проектной оценки воздействия предполагаемой застройки на объект всемирного наследия, а именно - Мирожский монастырь, в первую очередь, и Покровский угол, где особо ценный объект - Покровской башни и объект всемирного наследия - церковь. С этой точки зрения проект не рассматривался, в то же время недавно рассматривался проект строительства гостиницы, буквально в сотне метров от этого места, там считали буквально сантиметры, выдерживает ли эта гостиница 12 положенных метров или нет, и проект был отклонен. Вообще нарушения среды объектов всемирного наследия влекут за собой серьезные санкции, а нам это надо? У нас во всемирном наследии так называемые серийные номинации, в них входит 10 памятников, они имеют абсолютно равноценные требования, и, если что-то нарушается, и это не согласовано с национальной комиссией по наследию, то есть опасность просто исключения объекта из всемирного наследия».

На этапе подготовки и планировки нового парка объекты, которые готовились строить, прошли согласование в комитете по охране объектов культурного наследия. Был подготовлен ландшафтный визуальный анализ, были привлечены специалисты Археологического центра Псковской области. А все материалы, которые были у них по этой местности, были изучены. Был заключён и договор на сопровождение строительных работ сотрудниками Археологического центра - перечислил инвестор псковского парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев. По его замечанию, в итоге все земляные работы сопровождались археологами. Они, к слову, пришли, к выводу, что никаких объектов культурного наследия и археологических ценностей на этой территории не было и нет. И тем не менее...