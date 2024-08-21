«Дневной дозор»: Колесо раздора

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
28 июля этого года в Пскове, на месте недостроенного и впоследствии разобранного Дворца пионеров, открылся парк аттракционов «Волшебная гора». Его доминантой стало 50-метровое колесо обозрения. Эта 155-тонная конструкция, установленная на высоком берегу реки Великой, менее чем за месяц стала не только объектом интереса туристов и горожан, но и поводом для споров и недовольства.
Пока сотни горожан, желающих увидеть город с высоты птичьего полёта, ежедневно выстраиваются в очереди, некоторые архитекторы и искусствоведы волнуются и переживают. «Колесо обозрения уродует облик города и мешает визуальному восприятию памятников», - утверждают они. А затем добавляют: из-за него наши памятники - семь церквей, один собор и ансамбли двух монастырей (Снетогорского и Спасо-Мирожского), якобы могут потерять статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впрочем, большинство псковичей голосует за новый парк, что называется - рублем. Очереди из желающих увидеть красоты Пскова с высоты - не заканчиваются до самого закрытия парка.
Изменил ли облик Пскова новый парк аттракционов? Есть ли угроза исключения памятников архитектуры города из списка наследия ЮНЕСКО? Что важнее для города и его жителей - сохранение в неизменном виде сложившегося архитектурного облика или новая современная инфраструктура? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».
«У нас, как у городских властей, нет опасений, что из-за колеса обозрения псковские храмы могут потерять статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», - такую точку зрения озвучила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова. Она также отметила, что перед установкой аттракциона была проведена большая работа, в том числе, и по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия. «Здесь я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы были какие-то негативные последствия», - подчеркнула собеседница.
«Парк «Волшебная гора», который построили у нас в Пскове и открыли в этом году к Дню города, – это очень значимый объект с точки зрения туристической привлекательности, он пользуется большой популярностью у людей, мы видим, что с момента открытия уже прошёл практически месяц, но очереди до сих пор достаточно большие, то есть потребность у людей высокая. Наш город развивается как туристический центр, в том числе, и благодаря «Волшебной горе». На мой взгляд, колесо обозрения внешне достаточно воздушное, красивое, и в наш исторический центр города достаточно неплохо вписывается».
А вот у искусствоведа, руководителя Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирины Голубевой, отношение к новому колесу обозрения неоднозначное. С одной стороны, по словам собеседницы, она рада, что старые аттракционы после появления новых по логике «должны уйти» из центра Пскова: от крепостной стены, бастиона и памятников. А саму локацию (опять же по логике) должны облагородить для сохранения памятников. Но с другой стороны, «такой серьёзный объект, как парк аттракционов, должен был на стадии проекта обсуждаться на градостроительном совете».
«Нам преподнесли подарок городу, который как «Троянский конь». С одной стороны он удовлетворяет жителей города в сфере развлечений, а с другой стороны там есть довольно много нарушений, и серьезных, по размещению и особенно по высотности этих аттракционов. Там стоит крест, не знаю, стоит ли сейчас, когда уже сделаны аттракционы, который обозначает бывшее монастырское владение, возможно, там было и кладбище, понятно, что оно утрачено предыдущей застройкой. Мы не знаем, и, скорее всего, не было проектной оценки воздействия предполагаемой застройки на объект всемирного наследия, а именно - Мирожский монастырь, в первую очередь, и Покровский угол, где особо ценный объект - Покровской башни и объект всемирного наследия - церковь. С этой точки зрения проект не рассматривался, в то же время недавно рассматривался проект строительства гостиницы, буквально в сотне метров от этого места, там считали буквально сантиметры, выдерживает ли эта гостиница 12 положенных метров или нет, и проект был отклонен. Вообще нарушения среды объектов всемирного наследия влекут за собой серьезные санкции, а нам это надо? У нас во всемирном наследии так называемые серийные номинации, в них входит 10 памятников, они имеют абсолютно равноценные требования, и, если что-то нарушается, и это не согласовано с национальной комиссией по наследию, то есть опасность просто исключения объекта из всемирного наследия».
На этапе подготовки и планировки нового парка объекты, которые готовились строить, прошли согласование в комитете по охране объектов культурного наследия. Был подготовлен ландшафтный визуальный анализ, были привлечены специалисты Археологического центра Псковской области. А все материалы, которые были у них по этой местности, были изучены. Был заключён и договор на сопровождение строительных работ сотрудниками Археологического центра - перечислил инвестор псковского парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев. По его замечанию, в итоге все земляные работы сопровождались археологами. Они, к слову, пришли, к выводу, что никаких объектов культурного наследия и археологических ценностей на этой территории не было и нет. И тем не менее...
«Мы планируем установку малых архитектурных форм на всей территории парка, и сейчас коллеги-дизайнеры, архитекторы разрабатывают этот раздел, будем его согласовывать, решать, что будем ставить, что не будем ставить. В одном из вариантов есть предложение поставить миниатюру храма, которая стояла где-то на этой территории. Почему? Потому что место установки Поклонного креста - это не место, на котором стояла эта церковь. Более того, на данный момент никто не располагает достоверными сведениями, как эта церковь выглядела. То есть на иконах, на которых могло быть изображение, которые представлены в Псковском музее-заповеднике, эта церковь отсутствует. Если у кого-то есть информация, где можно посмотреть, мы очень внимательно этот вопрос изучим. На данный момент могу сказать со стопроцентной уверенностью, что крест установлен какими-то активистами абсолютно не там, где стояла какая-либо церковь или были какие-либо постройки вообще. Почему? Потому что под наблюдением специалистов из археологического центра мы проводили вскрытие, выборку земли, грунта. Грунт там абсолютно насыпной, то есть это не слежавшаяся порода. Мы более двух метров делали выборку до породы, до известняка, для того, чтобы на него опереть фундамент колеса обозрения, и никаких фундаментных остатков, оснований, кладки, абсолютно ничего обнаружено не было».
Архитектор-реставратор, автор разработки пакета документов по включению объектов города Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Игорь Лагунин, со своей стороны отметил, что «любая историческая доминанта не может быть подвергнута унижению». А когда возводятся более высокие объекты, роль памятников «принижается». Да, развлечения имеют большое значение для города и туристов, согласился Игорь Лагунин. И смотреть на город им с этого колеса будет хорошо и интересно… Но нужно не забывать, что объекты Пскова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это «не просто отдельные храмы», подчеркнул архитектор, это «весь ансамбль города со всеми включёнными в него современными благоустроительными мероприятиями».
Фото: «МК в Пскове».
«В таких случаях применяются более гармоничные решения, более щадящие не в пользу современности, а в пользу всё-таки исторического наследия. Это очень сложные вопросы. Сейчас создается такое впечатления, что градостроительным ансамблем исторического города просто никто не занимается. Угроза некоторая есть, конечно, сейчас сложное время, и ЮНЕСКО меньше всего озабочено нами и нашими памятниками, но, например, церковь Успения с Пароменья, это рядом с Ольгинским мостом, вполне высочайшего уровня памятник, вполне достойный списка объектов всемирного наследия, но она не прошла, потому что за ней выстроены и в советское время, и, к сожалению, уже в российский период здания, которые создают неправильное окружение, возвышаются над ней и своими формами никак не соответствуют историческому виду города».
Парк аттракционов «Волшебная гора» прошёл все необходимые процедуры - заверила заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Жукова. Она подчеркнула также, что запросы о реализации инвестиционного проекта на этой территории профильный комитет получал неоднократно. Так что со своей стороны комитет прописывал в ответах все ограничения, которые накладываются на эту территорию. «Все требования, которые действуют, соблюдены», - добавила Елена Жукова.
Что же касается опасений по поводу того, что из-за высокого колеса обозрения псковские объекты могут «вылететь» из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, то, по словам нашей собеседницы, «это субъективное и частное мнение Ирины Борисовны, и, наверное, оно имеет право быть, но мы рассматриваем реализацию данного парка с точки зрения действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия».
«Данная территория, где расположился парк «Волшебная гора», частично попадает в границу зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного и федерального значения ансамбля Спасо-Мирожского монастыря, часть территории находится за границами данных ограничений. На той территория, которая попадает в зону регулирования застройки, запрета на размещения подобных сооружений не предусмотрено. Одной из задач и направлений деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия является и популяризация объектов культурного наследия. И колесо обозрения - это один из методов и способов для жителей и гостей города познакомиться с историческими местами, с нашими памятниками более подробно и более широко», - уверена Жукова.
Единственное, что смущает генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову в новом колесе обозрения - очереди к аттракционам и билетным кассам. Ну а в целом новый объект, уверена она, поможет усилить турпоток.
«Я ничего плохого в этом колесе обозрения не вижу, и мне кажется, что разговоры о том, что эта конструкция мешает восприятию памятников и объектов музея, сильно преувеличена. Вы знаете, подобные высотные конструкции всегда были в центре обсуждения общественности. Вспомните хотя бы историю со знаменитой Эйфелевой башней. Помните, как ее строительство вызвало протест парижан, как ненавидел ее конструкцию Ги де Мопассан и всегда обедал в ресторане этой башни, чтобы ее не видеть а сейчас редкий турист пропустит при посещении Парижа этот объект, поэтому ничего страшного я в этом колесе не вижу. Если это нравится детям, если это дает возможность видеть наш замечательный город с высоты птичьего полёта, то это, наверное, тоже неплохо, главное - чтобы было безопасно и комфортно. Развлечения быть должны. Колесо обозрения - это абсолютно сложившийся элемент сегодняшнего досуга, мне кажется, что сделали его качественно».
Колесо обозрения, несомненно, преобразило облик Пскова. Странно, что отдельные активисты-«градозащитники» стали обсуждать это только сейчас, когда строительство завершено.
Впрочем, большинство наших сегодняшних собеседников убеждены: эти перемены к лучшему. Ведь, как показывает опыт многих европейских столиц, современная инфраструктура и туристические точки притяжения - памятникам не помеха.
Взять хотя бы знаменитый Лондонский глаз - колесо обозрения на южном берегу Темзы… Оно стоит прямо напротив Вестминстерского дворца и Биг Бена. Высота последнего - 96 метров. А высота колеса даже не 50 метров, как в «псковском кейсе», а 135. Это сопоставимо с 45-этажным зданием. И тем не менее, Вестминстерский дворец с самой узнаваемой своей башней всё ещё в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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