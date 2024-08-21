Общество

Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам

Зарегистрированное гражданское оружие можно добровольно сдать за денежное вознаграждение. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В соответствии с постановлением правительства Псковской области, право на выплату денежного вознаграждения имеют жители Псковской области, которые сдали зарегистрированное оружие или боеприпасы на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения составляют до 6000 рублей.