Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам

Зарегистрированное гражданское оружие можно добровольно сдать за денежное вознаграждение. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
В соответствии с постановлением правительства Псковской области, право на выплату денежного вознаграждения имеют жители Псковской области, которые сдали зарегистрированное оружие или боеприпасы на утилизацию.
Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.
Размеры денежного вознаграждения составляют до 6000 рублей.