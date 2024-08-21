Общество

Псковичей призывают помочь бездомным животным в рамках акции «Коробка добра»

Псковский городской молодежный центр запустил благотворительную акцию «Коробка добра», цель которой собрать необходимые вещи для приюта для бездомных животных «Шанс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Все желающие могут посетить пункты сбора по адресам: улица Мария Горького, 15 и улица Олега Кошевого, 25.

Приносить необходимо:

– простыни и пододеяльники б/у, одеяла (не пуховые);

– еду: крупы (только рис и гречка), макароны, кефир, творог, кура (шеи, головы, лапы), сухой корм, влажные консервы для животных;

– хозяйственные товары: тазы, вёдра, моющие и дезинфицирующие средства, губки и т. д.;

– зоотовары: большие металлические миски, поводки, ошейники, игрушки, средства для обработки от блох, клещей и глистов.

Пункты сбора работают с 10:00 до 18:00. Все собранные вещи волонтёры Пскова отправят в приют для бездомных животных «Шанс».

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 56-44-44 или в сообщения группы Псковского городского молодёжного центра.