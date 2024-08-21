Общество

Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в Telegram

Сбой в работе ряда сервисов на территории России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, атака уже отражена, сервисы работают в штатном режиме, заявили в Роскомнадзоре.

Ранее в среду специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксировали сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*.

«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 по московскому времени атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мессенджеры Telegram и WhatsApp* в России работают с перебоями.

В приложении Telegram у части пользователей сообщения не отправлялись, не обновлялись диалоги. Аналогичные сбои были и у WhatsApp*.

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*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена