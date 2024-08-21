Общество

Псковским родителям и педагогам предлагают задать вопрос министру просвещения

Минпросвещения России запускает сайт для сбора вопросов к Общероссийскому родительскому собранию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Министерство просвещения Российской Федерации в преддверии Общероссийского родительского собрания запускает сайт для сбора вопросов от родителей и педагогов.

Все поступившие на сайт вопросы будут обработаны. Ответы на них будут даны в ходе Общероссийского родительского собрания, которое состоится 28 августа в 12:00 в Москве.

Принять участие в Общероссийском родительском собрании и задать вопрос министру просвещения России Сергею Кравцову, а также другим ответственным лицам можно до 26 августа включительно. Вопросы могут касаться любых тем, связанных с образованием и воспитанием детей.