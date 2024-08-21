Общество

Псковский губернатор провел совещание по обеспечению правопорядка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

На совещании обсудили повышение уровня общественной безопасности в местах массового пребывания граждан, а также на объектах, задействованных при проведении выборов; недопущение попыток разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Ситуация в регионе стабильная, тем не менее, необходимо уделять повышенное внимание адаптации иностранных граждан, заметил глава региона.

Также разговор коснулся профилактики и пресечения правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В том числе обсудили ситуацию с «Экопромом» и созданным мусорным коллапсом, который угрожал здоровью людей, отметил губернатор.

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«На сферу ЖКХ из бюджетов разных уровней направляется серьезное финансирование, поэтому противодействовать преступлениям, в том числе коррупционной направленности – приоритетная задача правоохранительных органов», - подчеркнул Михаил Ведерников.