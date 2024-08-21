Общество

Новый ГОСТ на школьную форму появится в сентябре

Через месяц в России ожидается утверждение нового стандарта на школьную форму. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. Он напомнил, что в отношении первой редакции документа агентством было организовано публичное обсуждение.

«В ходе публичного обсуждения проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик — Роскачество к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных — лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден», — рассказал он.

ГОСТ ориентирован на повседневную и торжественную одежду для детей, которые обучаются по программе начальной, средней и общей школы, пишут «Известия». Причем обувь и спортивные вещи не входят в контур документа.

Форма должна носить светский характер. Из разрешенной — лишь символика школы, использовать обозначения неформальных молодежных организаций или тех, которые пропагандируют противоправное поведение, нельзя. Одежда должна быть выдержана в деловом стиле.

Требования к форме могут быть стандартными, а могут — повышенными для одежды с более высокими качественными характеристиками. Основные параметры ГОСТа: требования к гигроскопичности (водопроницаемости), воздухопроницаемости, также есть параметры по разрывной нагрузке, образованию катышек и стиерамости.

