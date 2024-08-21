Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Государственного флага России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Государственного флага России, который отмечается сегодня, 22 августа. Поздравительную речь губернатор опубликовал в своём Telegram-канале.

«Российский триколор – символ единства нашего многонационального народа. С ним мы строим будущее страны, в процветание которой вносят свой вклад и жители нашего региона», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил псковичам, что в честь праздника по всей России проходит акция «Цвета Родины». В Пскове акция проходит на площади Ленина с 12:00 до 19:00. Для горожан там работает тематическая фотозона, а также все желающие могут принять участие в плетении флага из лент.