«Единая Россия» помогает детям в Пскове собраться в школу

Несколько десятков наборов школьных принадлежностей собрали псковские единороссы в рамках партийной акции «Собери ребёнка в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Псковской области
Собрать в школу детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогают неравнодушные жители Пскова. К акции подключились депутаты всех уровней, представляющие «Единую Россию», в том числе депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.
Псковские единороссы собрали несколько десятков наборов школьных принадлежностей. Это канцелярские товары, пеналы, рабочие тетради и другой необходимый для школьников инвентарь. Собранные комплекты партийцы передали в городской отдел социальной защиты. Сотрудники соцзащиты распределят наборы по семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации или не могут приобрести школьные принадлежности самостоятельно.
Такую акцию в рамках реализации проекта «Новая школа» партия «Единая Россия» проводит ежегодно.
«Это очень значимая поддержка будет для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эта акция является благотворительной и хочется сказать огромное спасибо за заботу и внимание нашим семьям, оказанное "Единой Россией"», - поделилась начальник отдела семьи, опеки и попечительства территориального отдела города Пскова Татьяна Кучерова.