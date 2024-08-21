Общество

«Единая Россия» помогает детям в Пскове собраться в школу

Несколько десятков наборов школьных принадлежностей собрали псковские единороссы в рамках партийной акции «Собери ребёнка в школу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» Псковской области

Собрать в школу детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогают неравнодушные жители Пскова. К акции подключились депутаты всех уровней, представляющие «Единую Россию», в том числе депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

Псковские единороссы собрали несколько десятков наборов школьных принадлежностей. Это канцелярские товары, пеналы, рабочие тетради и другой необходимый для школьников инвентарь. Собранные комплекты партийцы передали в городской отдел социальной защиты. Сотрудники соцзащиты распределят наборы по семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации или не могут приобрести школьные принадлежности самостоятельно.

Такую акцию в рамках реализации проекта «Новая школа» партия «Единая Россия» проводит ежегодно.

«Ежегодно проводимая акция "Собери ребенка в школу" находит отклик в сердцах как простых партийцев, сторонников партии, так и депутатов всех уровней. С каждым годом активность наших партийцев, наших депутатов возрастает, и мы увеличиваем каждый год количество собираемых наборов для детей», - отметил секретарь псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов.

«Это очень значимая поддержка будет для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Эта акция является благотворительной и хочется сказать огромное спасибо за заботу и внимание нашим семьям, оказанное "Единой Россией"», - поделилась начальник отдела семьи, опеки и попечительства территориального отдела города Пскова Татьяна Кучерова.