Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие — Олег Добрынин, Александр Савенко и Артем Татаренко.

Тема разговора - «Сокращение чиновников - объективная необходимость или коллапс госуправления», а поводом для ее обсуждения стала инициатива Министерства финансов России сократить количество госслужащих в стране. Тем, кто не попадет под сокращение, предлагается поднять заработную плату.

Кроме того, «мудрецы», как обычно, представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.