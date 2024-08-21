Общество

Игорь Иванов: Пусть флаг России всегда гордо реет над нами

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов поздравил псковичей с Днем Государственного флага РФ.

Фото: Псковские профсоюзы / Telegram

22 августа по всей стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Флаг является официальным государственным символом страны, наряду с гербом и гимном.

«Мы поздравляем вас с Днём Государственного флага! Этот день символизирует единство и патриотизм нашей страны. Пусть флаг России всегда гордо реет над нами, напоминая о нашей истории, культуре и ценностях. Пусть наша страна процветает и становится все сильнее! Желаем всем здоровья, мира, благополучия и вдохновения для новых свершений!» - поделился Игорь Иванов в Telegram-канале Псковских профсоюзов.