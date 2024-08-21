Общество

Председатели организаций профсоюза образования собрались на секцию в Пскове

Псковская областная организация работников народного образования и науки РФ провела секцию председателей территориальных организаций профсоюза, которая прошла в Большом зале Дома профсоюзов в Пскове в рамках августовского педагогического совета 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фотографии: сайт Псковского областного совета профессиональных союзов

Секцию вела председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева. На секции обсудили промежуточные итоги отчетов и выборов в организациях профсоюза образования Псковской области, которые проходят в год организационно-кадрового единства профсоюза.

«С начала 2024 года из 26 территориальных организаций профсоюза образования в 13 уже прошли отчётно-выборные конференции, в 6 организациях сменились председатели и пост заняли молодые педагоги», - отмечает Наталья Горбачева. В рамках секции Наталья Горбачева ознакомила профактив с информационно-аналитическими материалами профсоюзной организации в целом.

Также на секции члены совета молодых педагогов Наталья Нестерович и Мария Окрепилова рассказали о своей работе и мероприятиях профсоюза образования, в которых участвовала псковская областная организация в 2024 году.

Участникам секции был представлен ролик областной организации «Два капитана», в котором председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева и председатель Совета молодых педагогических работников Наталья Нестерович говорят о профсоюзной работе в целом.