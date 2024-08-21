Общество

Сотрудники облсовпрофа присоединились к акции «Цвета Родины» в Пскове

Всероссийская акция «Цвета Родины» проходит на площади Ленина в Пскове сегодня, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации. К ней присоединились сотрудники облсовпрофа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фотографии: сайт Псковского областного совета профессиональных союзов

Сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа, председатели и члены областных отраслевых организаций профсоюзов, Молодежный совет Псковского облсовпрофа приняли участие во всероссийской акции «Цвета Родины».

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В День Государственного флага Российской Федерации профсоюзы присоединились к плетению огромного флага из лент в цвет триколора. Тем самым стали частью всероссийского праздника.