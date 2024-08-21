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Общество

Огромный флаг России плетут на площади Ленина в Пскове. ФОТО

22.08.2024 14:59|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская акция «Цвета Родины» проходит на площади Ленина в Пскове сегодня, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Участники акции вместе плетут огромный флаг из лент в цвет триколора. Акция продлится до 19:00.

 

Для всех гостей работает яркая тематическая фотозона и аквагрим, а также проходит раздача лент в цвет российского флага.

Ранее в Пскове прошла патриотическая акция «Три цвета моей страны».

Теги: #флаг
Источник: Псковская Лента Новостей
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