Общество

Новую систему водоснабжения устанавливают благодаря проекту ТОСа в Палкинском районе

Второй этап замены системы водоснабжения стартовал в деревне Васильево Палкинского района 22 августа. Об этом глава Палкинского района Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Ольги Потаповой / «ВКонтакте»

Подрядчик приступил к реализации проекта «Чистая вода» ТОСа «Васильево». Первый этап завершили в прошлом году. Обновленную систему водоснабжения планируют установить до конца текущего года.

«Жители большие молодцы, набрались терпения и идут правильной дорогой! Сначала делаем сети водоснабжения, а уже потом будем решать другие проблемы!» - отметила глава района.

Средства на эти цели - более одного миллиона рублей - ТОС «Васильево» получил в рамках областного и районного грантовых конкурсов.