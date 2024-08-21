Общество

Жалобу «Мединторга» на поставку лекарства от астмы в псковскую больницу признали обоснованной

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело жалобу «Мединторг» на положение извещения о проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата для лечения тяжелых форм бронхиальной астмы для Псковской областной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно доводам жалобы, в извещении о проведении открытого аукциона прописаны технические характеристики товара, в том числе лекарственная форма «раствор для подкожного ведения». Лекарственный препарат под международным непатентованным названием «Омализумаб» выпускается в двух формах, в том числе лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. При этом в нарушение требований законодательства созданы условия для ограничения конкуренции, заказчик не указывает эквивалентную лекарственную форму.

Также функционал площадки не дает возможности выбирать эквивалентную лекарственную форму, о чем в своем ответе «Мединторг» заказчик сообщил, что эквивалентная лекарственная форма не допускается.

Заказчик не согласился с доводами и сообщил, что в описании объекта закупки указано, что лекарственный препарат («Омализумаб») в лекарственной форме раствор для подкожного введения имеет эквивалент «Лиофилизат» для приготовления раствора для подкожного введения.

После получения запроса заказчик проверил на соответствие описание объекта закупки и заявку на закупку в программном комплексе «WEB-Торги-КС», с помощью которого выгружается информация о закупке в единой информационной системе (ЕИС). В ЕИС не отобразилась информация об эквивалентах лекарственного препарата из единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов.

Заказчик, проведя мониторинг закупок на лекарственный препарат «Омализумаб» по Псковской области, пришел к выводу, что не интегрируется информация в программе «WEB- Торги-КС», из которой автоматически выгружается извещение о закупке.

Комиссия Псковского УФАС России направила запрос оператору электронной торговой площадки с целью установить возможность участников закупки при подаче заявки на участие в аукционе указания эквивалентной лекарственной формы.

Согласно ответу оператора ЭТП, заказчик в извещении указал единственный вариант поставки лекарственного средства.

Исходя из вышеизложенного, заказчик при формировании структурированного извещения о проведении электронного аукциона нарушил часть 5 статьи 33 закона о контрактной системе и подпункт «а» пункта 2 постановления №1380, не указав эквивалентную лекарственную форму «лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения». Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения по части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Комиссией Псковского УФАС России жалоба признана обоснованной, выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе путем отмены всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика.