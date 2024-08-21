Общество

Опасного жука-усача обнаружили в Себежском районе

Фитосанитарная зона по опасному вредителю хвойных деревьев установлена на территории более тысячи гектаров в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В июле-августе был проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния лесных насаждений. Мероприятия были организованы согласно утвержденному плану мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Псковской области.

В результате проведенных мероприятий в Себежском районе Псковской области выявлена популяция карантинного объекта - чёрного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier)).

В соответствии с законодательством в области карантина растений и приказом управления Россельхознадзора на территории лесных кварталов №119, 120, 124, 125, 126, 127, 128 Идрицкого участкового лесничества и кварталов №79, 85, 87 Себежского участкового лесничества КУ «Себежское лесничество» установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 1116 га, а также разработана программа локализации и ликвидации популяции чёрного соснового усача.

Мероприятия по осуществлению локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта в карантинной фитосанитарной зоне осуществляются за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты.

При вывозе с территории карантинной фитосанитарной зоны лесопродукции хвойных пород должен быть оформлен карантинный сертификат, удостоверяющий отсутствие в продукции карантинных объектов.

В ведомстве пояснили, что жуки-усачи рода Monochamus – наиболее опасные физиологические и технические вредители преимущественно хвойных деревьев. Жуки питаются корой тонких веток, вызывая их усыхание. При дополнительном питании наносят существенный вред здоровым деревьям. Личинки усачей развиваются сначала под корой, а затем в древесине, нанося ей технический вред своими широкими ходами. Заселенная древесина становится малопригодной или совершенно непригодной для использования. Кроме того, жуки этого рода являются переносчиками серьезного карантинного вредителя леса - стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus).