Общество

Кошка из Латвии на смогла пересечь госграницу в Псковской области

Ввоз кошки из Латвии на территорию России запретили на госгранице в Псковской области из-за нарушения ветеринарных требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе РФ в Псковской области государственный инспектор управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль кошки, следующей в сопровождении физического лица из Латвии в город Пустошка.

В ходе документарного контроля установлено, что согласно данным ветеринарного паспорта вакцинация против бешенства и панлейкопении была проведена позднее чем за 20 дней до отправки животного, что является нарушением ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и (или) перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов, собак и кошек, утвержденных Решением КТС от 18 июня 2010 года №317.

Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате. Кошка возвращена на сопредельную территорию.