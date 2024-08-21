Общество

Нацпарк «Себежский» требует с подрядчика более 2 млн рублей за срыв строительства инфоцентра в Пскове

Национальный парк «Себежский» обратился в суд с иском о взыскании более 2 млн рублей за неисполнение контракта по обустройству туристко-информационного и эколого-просветительского центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Между парком «Себежский» и подрядчиком ООО «Альфа Лидер» 7 ноября 2023 года был заключен контракт на выполнение работ по обустройству туристко-информационного и эколого-просветительского центра в городе Пскове. Срок выполнения работ установлен с 22 ноября 2023 года по 10 декабря 2023 года. Национальный парк произвел авансирование в размере 30% от цены контракта – 2 241 178 рублей.

Вместе с тем подрядчик в назначенный срок выполнение работ не начал. В связи с неисполнением ООО «Альфа Лидер» принятых на себя обязательств истцом принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Учитывая факт того, что денежные средства в добровольном порядке возвращены не были, парк обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 ноября.