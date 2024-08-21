Общество

Экспозицию «История города в лицах» открыли Великие Луки на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

Великие Луки открыли свою экспозицию на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова сегодня, 23 августа. Она посвящена жителям южной столицы региона и носит название «История города в лицах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник отдела по туризму комитета культуры администрации города Великие Луки Зоя Федорова.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Посетители могут увидеть работы известных мастеров-керамистов Татьяны Оржеховской и Елены Волковой – расписанные магниты, посуду, колокольчики. Татьяна Оржеховская преподаёт в великолукской Детской художественной школе имени А. А. Большакова. Её ученики посвятили свои работу родному городу и запечатлели свои ассоциации с ним. Так, вниманию гостей выставки представлены картины с изображением княгини Ольги, памятника герою Советского Союза Александра Матросова и его знаменитого автора Евгения Вучетича.

«Есть такая легенда, что в Великих Луках княгиня Ольга посадила яблоню. А тот, кто надкусит первое яблоко с ранетки, будет здоров и счастлив целый год. Наши горожане до сих пор помнят об этом и чтят традицию», – рассказала Зоя Федорова.

Почётное место экспозиции занимают работы псковского кузнеца Евгения Вагина.

«Три золотые лука в красном поле – это работа Евгения Вагина. Мы его любим, очень тяжело переживали его уход. Я храню этот подарок как память», – поделилась начальник отдела по туризму.

В ближайшие дни организаторы дополнят выставку новыми экспонатами. Увидеть их гости праздника смогут в павильоне №18 до 31 августа.