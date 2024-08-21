Общество

Атрибуты «Почетного гражданина города Великие Луки» вручили Николаю Козловскому

Нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданин города Великие Луки» вручили главе южной столицы региона Николаю Козловскому в ходе торжественного открытия Дня города 24 августа. Церемония награждения состоялась у Свято-Вознесенского собора, где прошел традиционный «Великолукский благовест», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Атрибуты почетного звания глава города получил из рук своего первого заместителя Светланы Степановой.

Напомним, Николай Козловский удостоен почётного звания за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. Его кандидатуру выдвинули сразу несколько общественных организаций, в поддержку выдвижения высказались сотни горожан. Решение присвоить звание «Почетный гражданин города Великие Луки» Николаю Козловскому приняли депутаты Великолукской городской Думы в ходе 20-го очередного заседания.



Николай Козловский поблагодарил общественные организации и жителей, которые выдвинули его кандидатуру. По его словам, это очень высокая награда и она присуждена всей команде руководства города, которая работает на благо его процветания.