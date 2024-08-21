Общество

Борис Елкин поздравил великолучан с Днем города

Глава Пскова Борис Елкин поздравил великолучан с Днем города. Поздравление в адрес жителей Великих Лук он разметил в своем Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Пскова

«Великие Луки – это ваш общий дом дружбы, тепла и взаимопонимания. С каждым годом Великие Луки становятся всё более современным и красивым городом, сохраняя при этом традиции и архитектурные памятники», - отметил глава Пскова.

Борис Елкин также пожелал великолучанам здоровья, счастья и благополучия: «Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют, а ваш город продолжает расти и развиваться!»