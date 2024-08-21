В Великих Луках начинается феерия аэростатов

Псковская область принимает поздравления со всей страны

Детали объединения Опочецкой и Островской больниц обсудили должностные лица и медработники

Выставка «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фильм покажут в Покровской башне в Пскове в рамках «Ночи кино 2024»