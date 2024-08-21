На площади Александра Матросова в Великих Луках начинается феерия аэростатов, сообщает Telegram-канал администрации города.
Фото и видео администрации города Великие Луки
Воздухоплаватели создают неповторимую праздничную атмосферу ярким и завораживающим свечением воздушных шаров, которые стали неотъемлемой частью города Великие Луки.
«Поэтому символично, что именно феерия аэростатов стала завершающим аккордом 858-й годовщины города. Будь ярким, красивым и процветающим, древний город Великие Луки!», - отмечается в сообщении.
Феерия аэростатов продлится до 22:00.