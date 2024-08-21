Общество

Гендиректор псковского химзавода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин признан банкротом

Гендиректор псковского химзавода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин признан банкротом, об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Московской области.

Согласно законодательству, после завершения процедуры банкротства, Неретин должен покинуть руководящий пост и не сможет занимать его три года.

Отметим, «Титан-Полимер» - якорное предприятие ОЭЗ «Моглино». В августе «Титан-Полимер» и Псковский район опубликовали документы об общественных обсуждениях по строительству завода по выпуску ПЭТ-гранул и ПБТ-гранул.