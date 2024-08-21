Общество

Эксперт перечислил категории россиян, которым положена доплата к пенсии

Российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи, ее размер в этом году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца, рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Согласно российскому законодательству, иждивенцами считаются нетрудоспособные люди на полном содержании. Ими могут быть несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме, а также родители и супруг пенсионного возраста, родственники с инвалидностью, которые не имеют собственного основного источника дохода, пишет РИА Новости.

«Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии, то есть 2711,63 рубля в 2024 году за каждого иждивенца», — сказал Ляшок.

Он объяснил, что доплата устанавливается максимум за троих иждивенцев, но при этом ее могут получать оба супруга. Для получения такой доплаты нужно самостоятельно обратиться в Социальный фонд России с заявлением и подтверждающими документами.