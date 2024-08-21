Общество

Незаразные кожные болезни назвала дерматолог

Кожных заболеваний много, при этом большинство из них не являются инфекционными. Однако многие люди ошибочно опасаются заражения некоторыми из таких патологий, отметила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Большинство кожных болезней – это все-таки заболевания хронические, которые не передаются при контакте или через предметы общего обихода. Поэтому бояться заражения ими не стоит. Например, аллергический дерматит, с ним многие сталкивались. Второе – это, конечно, псориаз. Внешне он не очень приятно выглядит: обильное шелушение, красные пятна, обширные корочки. Но это хроническое заболевание, вызванное генетической предрасположенностью, и через чешуйки, как многие боятся, оно не передается. Экзема тоже может выглядеть не очень – пузырьки, покраснения, корочки, но заразиться ею нельзя. Атопический дерматит тоже не опасен при контакте», – приводит слова Галлямовой радио Sputnik.

Некоторые предвзято относятся к лысеющим людям, но выпадение волос само по себе тоже не заразно, продолжила дерматолог.

«Когда волосы выпадают, это тоже многие воспринимают как что-то заразное. На самом деле – нет. У человека может быть достаточно большая потеря волос на голове, можно терять ресницы, брови. Но это не заразно. Это аутоиммунный процесс в организме, когда иммунная система перестает узнавать определенные клетки, в частности, волосяных фолликул, и начинает их отторгать», – уточнила Галлямова.

Однако определить, заразно кожное заболевание или нет, может только врач, подчеркнула доктор медицинских наук.

«Можно, например, экзему спутать со стрептодермией, вызываемой стрептококком, она как раз передается при контакте. Проявления атопического дерматита очень похожи на заразную чесотку. Поэтому и существует такая отрасль медицины, как дерматология, специалисты которой проводят дифференциальную диагностику кожных заболеваний», – заключила Галлямова.