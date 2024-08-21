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Здравствуй, дорогая школа!

26.08.2024 09:49|ПсковКомментариев: 0

Меньше недели осталось до 1 сентября, когда тысячи псковских школьников встретятся после летних каникул со своими одноклассниками и учителями. Некоторые в этом году пойдут в школу впервые, других, наоборот, ждут выпускные экзамены. В любом случае, готовятся к новому учебному году все - и первоклассники, и старшеклассники, и, конечно, их родители, которых ждут немалые расходы.

Сколько стоит отправить ребенка в школу, удается ли на чем-то сэкономить, и чье изображение дети предпочитают на рюкзаках и тетрадках, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Даже небольшой опрос в нашем ВК-сообществе показал: сборы в школу многим псковским семьям влетят в копеечку. В 5 тысяч рублей не уложился никто из участников опроса (0%), в сумму от 5 до 10 тысяч рублей смогли всего 7% респондентов. Еще 26% опрошенных сообщили, что потратили на школьные сборы от 10 до 20 тысяч рублей. И более 40% участников опроса признались, что на подготовку ребенка в школу пришлось выложить более 20 тысяч рублей. А если в семье не один школьник?!

Впрочем, как резонно заметила одна из наших подписчиц, сумма расходов во многом зависит от того, в какой класс идет ребенок. «Надо уточнять, в какой класс собираете! В первый класс ну никак не соберёшь ребенка до 5 или до 10 тысяч. Одна канцелярия вышла 7500 по списку!» - сообщила псковичка.

С одиннадцатиклассником проще

Действительно, из общения с родителями псковских школьников, можно сделать вывод: чем старше ребенок - тем меньше затрат, связанных со школой. Как в том анекдоте: «Карандаш и ручку я найду под партой. А тетрадь мне надо 96 листов, чтобы на все предметы хватило».

Мама псковского одиннадцатиклассника Алена рассказала, что к новому учебному году она купила сыну брюки, футболку, рубашку и по 5 тетрадей 48 листов в клетку и линейку на одном из маркетплейсов.

«Сын сказал, что ему нужны только брюки, рубашка, футболка и тетради. Это не такие большие запросы, поэтому купила то, что он просил, не выбирая эконом-режим. Остальное осталось с прошлого года, включая рюкзак. Заплатила за купленное около 6 тысяч рублей», - рассказала женщина. И добавила, что, по ее мнению, с одиннадцатиклассником проще, чем с первоклассником: «Но когда начнут собирать деньги на выпускной - вот здесь начнется!»

Примерно в такую же сумму обошлись родителям сборы в школу другого старшеклассника. «В этом сентябре мой сын пойдёт в десятый класс. Наша подготовка ограничилась покупкой нового костюма, так как из прошлогодних брюк он вырос», - сообщила мама десятиклассника Елена.

Традиционно школьную форму семья покупает на «Славянке». «Для детей и подростков костюмы там шьют из "антивандальной ткани". Они отлично носятся по 2-3 года, пока ребёнок не вырастет, идеально сидят, не мнутся, легко стираются», - пояснила свой выбор родительница.

Поэтому расходы были только на покупку костюма (брюки+пиджак), который обошелся родителям школьника в 6 тыс. руб. «Подгонка по росту - бесплатно. Больше ничего к школе покупать не планируем. Тетрадки-ручки остались с прошлого года, дневник сейчас электронный, учебники выдадут», - отметила Елена.

Еще небольшие расходы планируются в сам День знаний: «Конечно, 1 сентября идти в школу без цветов никак невозможно. Сын обычно с утра покупает в соседнем магазинчике, дарит цветы своей классной и особенно любимым учителям-предметникам. Предполагаю, что в 1000 рублей уложится».

Дети и цены растут

Чтобы обеспечить всем необходимым для учебы школьника среднего звена, денег потребуется уже больше. «Моему сыну 14 лет, идёт в этом году в восьмой класс. В школу начали собираться в середине августа. За лето сильно вырос, поэтому с прошлого года остался только рюкзак, думаю, на второй год хватит. Уже купили почти все необходимые канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, тетради и прочее. Кроссовки и спортивную форму тоже приобрели. На данный момент потратили 12 тысяч, но основные траты ещё предстоят», - рассказала мама мальчика, Наталья.

По ее словам, еще нужно купить сменную обувь и одежду. «У нас в школе официально-деловой стиль, будем искать что-то подходящее. Это сложно, у подростков свои представления о том, что им хочется носить», - заметила она.

Наталья отметила, что подготовка к школе обходится недёшево еще и потому, что «по сравнению с предыдущим годом цены выросли кратно». «Стараемся выбирать всё в среднем сегменте, хотя хочется качественные вещи из хороших материалов, чтобы ребёнку было комфортно и удобно», - отметила мама школьника.

Родители восьмиклассницы из другой псковской школы тоже обратили внимание на рост цен. «Потратили мы много, но не потому что много покупали, а потому что все сейчас дорого стоит», - рассказала псковичка Марина.

По ее словам, «повезло», что не нужно покупать ни рюкзак, ни пенал. «Это все осталось с прошлых лет. Ребенок аккуратный. Не требует ничего нового. Готова ходить с рюкзаком еще год. А так бы потребовалось 4-5 тысяч на новый», - заметила женщина.

Сэкономить получилось и на «сменке» - прошлогодняя обувь в хорошем состоянии. «К счастью, к 8-му классу нога перестала расти, так что спортивную обувь и туфли нам не понадобилось покупать. Спортивная форма тоже с прошлого года. Потратились мы на канцелярку, на рабочие тетради, атласы и две новые блузки и брюки. На одежду израсходовали примерно 8 тысяч, на канцелярку - тысячу с копейками. То есть в 10 тысяч мы уложились», - заключила Марина.

По 20 тысяч на каждого

Но больше всего родительских денег потребуется на экипировку первоклашек. Как рассказала мама двоих детей Виктория, процесс сборов в школу в ее семье еще идет.

В этом году сын идет во второй класс, а дочь в первый. И ее школьникам необходим целый гардероб одежды. «Надо купить парадную форму, в которой они на 1 сентября придут и будут дальше участвовать, например, в мероприятиях. Сыну - как минимум двое брюк и две рубашки, дочке - пару водолазок, блузку и сарафан. Также нужна спортивная форма, сменная обувь, обувь на физкультуру и уличная обувь, в которой дети будут ходить в школу», - рассказала она.

Также, по словам Виктории, нужно купить портфель и все необходимые канцтовары: карандаши, руки, фломастеры, папки для технологии, ножницы, бумагу, картон, клей, пластилин, краски, кисточки. Все это девушка разрешила своей первоклашке выбрать самой. Но потом они вместе разбирали корзину, и некоторые позиции пришлось заменить на более дешевые. «Мы с ней договаривались», - пояснила она.

А от одной покупки и вовсе ребенка пришлось отговорить. «Дочка хотела рюкзак с персонажем из мультфильма, который нравился ее подружке, хотя она даже не знала, кто это. Я посмотрела в интернете - это злобный кролик. Поэтому поговорила с дочкой, предложила ей выбрать что-то другое. В результате купили рюкзак с котиком», - рассказала мама первоклашки.

Кроме того, еще планируются дополнительные расходы по организации праздника 1 сентября: «Детям - шарики, цветы - учителю». Виктория отметила, что пока не может назвать точную сумму, которая будет потрачена на подготовку к школе, но это не меньше, чем по 20 тысяч на ребенка. Хотя, как отмечает молодая мама, семья старалась экономить - покупают вещи по акциям и скидкам, используют промокоды.

Аниме и капибары

Конечно, у современных школьников, в отличие от их родителей и более старшего поколения, есть возможность выбрать и одежду, и канцелярские товары. Магазины и маркетплейсы предлагают огромный ассортимент всего необходимого для школы на любой вкус, цвет и кошелек.

«Канцтовары мы любим красочные. Тетради у моих одноклассников, в основном, с картинками, редко встретишь с однотонной обложкой. На рюкзаках часто брелки или значки с аниме», - рассказал 14-летний школьник Егор. Правда, заметил, что сам аниме не любит и «не заморачивается на все это».

Кстати, если верить наблюдениям сотрудников псковского книжного магазина, в этом «сезоне» у псковских школьников наиболее востребована продукция с изображением капибары.

Для тех, кто не в теме, - это крупнейшие грызуны на Земле. Невозмутимое выражение мордочки и милые повадки сделали их очень популярными в Интернете, где можно встретить много мемов с капибарами. «Капибары очень популярны. Их изображения наносят на тетради, рюкзаки, ранцы, брелочки», - рассказала менеджер сети магазинов «Книжица» Екатерина Гаврилина.

Но тетрадки с этим милым грызуном выбирают, в основном, младшие школьники. Дети постарше предпочитают аниме-тематику.

По словам Екатерины Гаврилиной, тематические канцтовары не дороже обычных - без рисунков. «Практически разницы в цене никакой. Кроме того, все можно купить как по бюджетной цене, так и по более высокой», - отметила она.

Конечно, стремление угодить своему школьнику и купить красивые и дорогие канцтовары может увеличить расходы, но несложно понять пап и мам - хочется, чтобы ребенок ходил на уроки с радостью. Тем более, и многие педагоги не видят ничего плохого в рисунках на рабочих тетрадях.

«Когда сын шел в прошлом году в первый класс, в школе нам сказали: «Тетрадки только зеленые, поменьше всяких рисунков, чтобы дети не отвлекались». В этом году дочь идет в первый класс - такого требования нет. Наоборот, учительница считает, что дети могут выбирать все, что им нравится. Да, в школу мы идем учиться. Но учеба должна быть в удовольствие», - рассказала Виктория.

Правда, учитывая озвученные выше суммы, которые родителям нужно тратить на своих школьников, удовольствие это достаточно дорогое….

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева и из соцсетей

Теги: #школа #подготовка к школе
Источник: Псковская Лента Новостей
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