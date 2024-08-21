Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обзор
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
«Ларго Винч: Гнев прошлого»
Работа на заводе
карта отдыха и туризма
Первая ягода
Урожай 2024
Легкий пар: что едят в банях
Аграрий с джойстиком в руках
 
 
 
ещё Общество 21.08.2024 09:293 «Учитель рождается в школе»: На областном августовском педсовете рассказали о поддержке псковских педагогов 26.08.2024 17:560 Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру 26.08.2024 17:510 Дом молодежи в Пскове встретил соотечественников из девяти стран 26.08.2024 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 августа 26.08.2024 17:100 Суд в Пскове отказал «Терра Нова» в взыскании денег за некачественный маркетинговый план 26.08.2024 16:390 В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
 
 
 
Самое популярное 19.08.2024 16:250 Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе 22.08.2024 15:265 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 20.08.2024 16:581 Нормально же ездили, кому мешало? 20.08.2024 14:041 Интерактив: Вагончики рядом с Изборской крепостью 22.08.2024 11:498 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Суд в Пскове отказал «Терра Нова» в взыскании денег за некачественный маркетинговый план

26.08.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд отказал ООО «Терра Нова» в удовлетворении иска о расторжении договора маркетинговых услуг и взыскании денежных средств за некачественно выполненный маркетинговый план. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Между «Терра Нова», занимающимся производством молочной продукции, и «В2В» 11 января 2023 заключен договор оказания маркетинговых услуг, согласно которому исполнитель в течение 30 дней (без учёта времени на согласование) должен разработать маркетинговый план ООО «Племенной завод "Дружба"». Предоплата за работу составила 129 500 рублей.

Согласно договору, разработка маркетингового плана включает в себя следующие работы: изучение текущей деятельности «Племенной завод "Дружба"»; определение целей и задач; изучение рынка и уже имеющегося опыта на нем; перечисление и описание всех подходящих для клиента инструментов маркетинга для внедрения в течение 6 месяцев.

По результатам изучения представленного ответчиком маркетингового плана истец обратился в суд с иском о расторжении договора маркетинговых услуг и взыскании аванса, указав, что результат работы не соответствует условиям договора, является некачественным и непрофессиональным документом, не соответствующим обычаям делового оборота.

Кроме того, сославшись на то, что результат услуги был получен через 50 дней, истец просил взыскать пени за нарушение срока исполнения договора.

Изучив содержание изготовленного маркетингового плана, суд пришел к выводу, что ответчиком соблюдены условия договора в полном объеме, так как он выполнил все предусмотренные договором работы.

В части требования о взыскании неустойки суд указал, что ответчиком была представлена переписка сторон в мессенджере, из которой следует, что в период с 17 января 2024 по 6 марта 2024 шло согласование и обсуждение результата работ, следовательно, в силу прямого указания в приложении к договору данный период не может быть засчитан при расчете периода просрочки выполнения обязательства.

При этом суд отметил, что ответчик в период работы неоднократно направлял истцу проект маркетингового плана, отвечал на дополнительные вопросы заказчика, вносил корректировки, то есть поведение ответчика в период исполнения договора суд оценил как добросовестное.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 21 человек
26.08.2024, 18:000 Зачет по физкультуре за посещение фитнес-клуба смогут получить псковские студенты 26.08.2024, 17:560 Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру 26.08.2024, 17:560 Бывшего замминистра энергетики РФ задержали за нападение на курьера 26.08.2024, 17:530 Лидер псковских воркаутеров Виталий Дидыч стал гостем программы «Железные люди»
26.08.2024, 17:510 Дом молодежи в Пскове встретил соотечественников из девяти стран 26.08.2024, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 августа 26.08.2024, 17:410 Псковичи просят обустроить тротуар до школы №3 26.08.2024, 17:310 Четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России
26.08.2024, 17:100 Суд в Пскове отказал «Терра Нова» в взыскании денег за некачественный маркетинговый план 26.08.2024, 17:060 Рейтингомер: банкротство, отставка из-за утраты доверия и прочие неприятности 26.08.2024, 17:050 Псковичи завоевали «золото» на турнире по боксу в Калужской области 26.08.2024, 16:540 Мужчине в Новосокольниках ограничили свободу за незаконное хранение оружия
26.08.2024, 16:450 Золотые слитки на 90 млн рублей пытались провезти в Псковскую область в «доме на колесах» 26.08.2024, 16:390 В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс 26.08.2024, 16:280 Выставка военной техники проходит в парке Пограничников в Пскове 26.08.2024, 16:270 Объявлен набор учеников в псковскую детскую театральную мастерскую «Гвозди»
26.08.2024, 16:150 Большинство респондентов ПЛН живет без кредитов 26.08.2024, 16:091 Молебен перед началом учебного года организуют в Пскове 26.08.2024, 16:060 Псковская футбольная команда «Стрела» стала бронзовым призером турнира в Минске 26.08.2024, 15:570 Фотовыставка «Храмы Псковской архитектурной школы – люди и храмы» открылась в ГКЦ
26.08.2024, 15:530 Муниципальный контракт на выполнение работ по патрулированию Корытовского лесопарка признали недействительным 26.08.2024, 15:490 Расписание автобуса №3 изменится с 1 сентября в Великих Луках 26.08.2024, 15:380 Устроившего массовое ДТП на Ольгинском мосту водителя Hyundai привлекли к ответственности за несоблюдение дистанции 26.08.2024, 15:220 «Бабки» нашли при раскопках в Пскове
26.08.2024, 15:170 В выручке магазина низких цен в Пскове обнаружили фальшивые деньги 26.08.2024, 15:150 Строительные вагончики на территории Изборской крепости поставили правомерно — правительство области 26.08.2024, 15:040 Более 300 псковичей сдали нормативы ГТО в Финском парке 26.08.2024, 14:550 Псковский музей закроет все филиалы для проведения санитарных дней
26.08.2024, 14:480 Один человек погиб и трое пострадали при лобовом столкновении ВАЗ и Mazda в Дедовичском районе 26.08.2024, 14:390 Псковские таможенники передали шесть антикварных книг и икону в Минкультуры 26.08.2024, 14:350 Наталья Мельникова: Отделение СФР проиндексирует пенсии работающих псковичей 26.08.2024, 14:260 Движение «Стрит-воркаут Псков» проведет очередную акцию «Рекорд победы»
26.08.2024, 14:250 Более 100 человек стали гостями акции «Ночь кино» в Псковском музее 26.08.2024, 14:082 Ресторан-бистро «Лёвенъ» приглашает псковичей и гостей города на эногастрономический ужин 26.08.2024, 14:070 Более 70% жилых домов Пскова готовы к началу отопительного сезона 26.08.2024, 13:510 «Что такое воркаут»: Виталий Дидыч рассказал о направлениях популярного у псковичей вида спорта
26.08.2024, 13:310 Псковичей призвали не отпускать кошек на самовыгул из-за случаев отравления 26.08.2024, 13:290 ООО «Глобал Петрол» в Псковской области снова внесли в реестр недобросовестных поставщиков 26.08.2024, 13:190 До +27 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 27 августа 26.08.2024, 13:072 Пройти диспансеризацию псковичи смогут на избирательных участках
26.08.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ёлка на 80-летии области, новый терминал аэропорта и «колесо преткновения» 26.08.2024, 12:490 Ограждения установят на месте размытия грунта на берегу реки Милевка в Пскове 26.08.2024, 12:480 Три с половиной миллиона рублей выманили мошенники у псковичей за сутки 26.08.2024, 12:460 Более 700 человек посетили праздник «Воевода Шуйский» в Пскове
26.08.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о сквере на Сиреневом бульваре 26.08.2024, 12:250 Курс социально-культурной адаптации для трудовых мигрантов внедряют в Псковской области 26.08.2024, 12:202 Путин: Доходы бюджета России за 7 месяцев достигли 20 трлн рублей 26.08.2024, 12:150 Псковская область заняла 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес
26.08.2024, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с лидером псковских воркаутеров 26.08.2024, 11:570 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми в Псковском районе 26.08.2024, 11:530 Как повысить эффективность бизнеса с помощью одного инструмента, рассказал эксперт 26.08.2024, 11:500 ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники
26.08.2024, 11:400 В Пскове задержали мужчину, который напал ночью на женщину в подъезде 26.08.2024, 11:330 «Постскриптум»: Ёлка на 80-летии области, новый терминал аэропорта и «колесо преткновения» 26.08.2024, 11:281 Вылет авиарейса Москва - Псков состоялся спустя почти 3 часа ожидания 26.08.2024, 11:180 Более 140 человек обеспечивали безопасность на Дне города в Великих Луках
26.08.2024, 11:130 «Гордозор»: Сквер на Сиреневом бульваре — еще одно пространство с благоустройством на карте Пскова 26.08.2024, 11:110 Двух девушек-закладчиц задержали в Псковской области 26.08.2024, 10:560 35 единиц оружия и боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю 26.08.2024, 10:440 Купол покрывают в Стефановской церкви Мирожского монастыря
26.08.2024, 10:370 Лидер псковских воркаутеров Виталий Дидыч станет гостем программы «Железные люди» 26.08.2024, 10:270 «Единая Россия» вместе с кабмином начала работу над федеральным бюджетом 26.08.2024, 10:100 Автомобиль Chevrolet Lanos сгорел в Псковском районе 26.08.2024, 10:000 Аграрий с джойстиком в руках
26.08.2024, 09:550 СОБЫТИЕ: Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2024» в Пскове 26.08.2024, 09:540 В псковской деревне Родина горел дом 26.08.2024, 09:530 60% псковичей никогда не берут деньги в долг — опрос 26.08.2024, 09:490 Здравствуй, дорогая школа!
26.08.2024, 09:391 Вылет самолета авиарейса Москва — Псков задерживается почти на 2 часа 26.08.2024, 09:370 Поэтапный выход из высокого сезона начинают в «Михайловском» 26.08.2024, 09:240 Девушка в черном платье в Пскове вышла из дома и пропала 26.08.2024, 09:160 Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты
26.08.2024, 09:000 В России спрос на репетиторов за год увеличился на 20% 26.08.2024, 08:410 Центробанк намерен обязать банки платить штраф при неустранении нарушений прав потребителей 26.08.2024, 08:200 В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году 26.08.2024, 08:000 Мурашко: для борьбы с гриппом этой осенью отгружено более 20 млн доз вакцин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru