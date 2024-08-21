Общество

Суд в Пскове отказал «Терра Нова» в взыскании денег за некачественный маркетинговый план

Арбитражный суд отказал ООО «Терра Нова» в удовлетворении иска о расторжении договора маркетинговых услуг и взыскании денежных средств за некачественно выполненный маркетинговый план. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Между «Терра Нова», занимающимся производством молочной продукции, и «В2В» 11 января 2023 заключен договор оказания маркетинговых услуг, согласно которому исполнитель в течение 30 дней (без учёта времени на согласование) должен разработать маркетинговый план ООО «Племенной завод "Дружба"». Предоплата за работу составила 129 500 рублей.

Согласно договору, разработка маркетингового плана включает в себя следующие работы: изучение текущей деятельности «Племенной завод "Дружба"»; определение целей и задач; изучение рынка и уже имеющегося опыта на нем; перечисление и описание всех подходящих для клиента инструментов маркетинга для внедрения в течение 6 месяцев.

По результатам изучения представленного ответчиком маркетингового плана истец обратился в суд с иском о расторжении договора маркетинговых услуг и взыскании аванса, указав, что результат работы не соответствует условиям договора, является некачественным и непрофессиональным документом, не соответствующим обычаям делового оборота.

Кроме того, сославшись на то, что результат услуги был получен через 50 дней, истец просил взыскать пени за нарушение срока исполнения договора.

Изучив содержание изготовленного маркетингового плана, суд пришел к выводу, что ответчиком соблюдены условия договора в полном объеме, так как он выполнил все предусмотренные договором работы.

В части требования о взыскании неустойки суд указал, что ответчиком была представлена переписка сторон в мессенджере, из которой следует, что в период с 17 января 2024 по 6 марта 2024 шло согласование и обсуждение результата работ, следовательно, в силу прямого указания в приложении к договору данный период не может быть засчитан при расчете периода просрочки выполнения обязательства.

При этом суд отметил, что ответчик в период работы неоднократно направлял истцу проект маркетингового плана, отвечал на дополнительные вопросы заказчика, вносил корректировки, то есть поведение ответчика в период исполнения договора суд оценил как добросовестное.