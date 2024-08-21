Общество

Великолукский роддом присоединится к Псковскому перинатальному центру

Великолукский роддом станет филиалом Псковского клинического перинатального центра. Об этом на встрече с коллективом роддома объявили и. о. начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Мария Савдонс, главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук, главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облздраве.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Для выстраивания единой акушерско-гинекологической службы региона было принято решение вывести роддом из структуры Великолукского филиала областной больницы и объединить с Псковским клиническим перинатальным центром. Со следующего года стартует новый национальный проект, который откроет новые возможности для перинатальных центров. Роддом не закрывается, он также будет работать в штатном режиме», - начала встречу Мария Савдонс.

«Как уже сказала Мария Александровна, со следующего года запускается национальный проект "Семья", он позволит нам модернизировать роддом Великих Лук, как филиал перинатального центра. Роддом так и останется медицинской организацией второго уровня, но сейчас оборудование не соответствует статусу второго уровня. Мы будем это менять: улучшать качество медицинской помощи, материально-техническую базу. Мы хотим чтобы здесь была своя лаборатория, аптека», - поделилась планами главный врач Перинатального центра Мария Грищук. Планируется решать и кадровый вопрос.

«Я уже общалась с некоторыми врачами, которые раньше здесь работали. Часть из них готова вернуться, будем стараться привлекать и молодых специалистов. И, конечно, рассчитываем, что текущий состав останется работать. Мы нуждаемся в каждом сотруднике. В уровне заработной платы точно никто не проиграет после объединения», - отметила главный врач.

В ходе встречи с коллективом сотрудница роддома попросила прокомментировать ситуацию: «По городу ходят слухи, что наш роддом скоро закроют. Мы понимаем, что это не так, но хочется это услышать от вас».

«Роддом как работал, так и будет работать. Ничего не закрывается. Нам предстоит процесс реорганизации, нужно будет получить новую лицензию, но даже в этой ситуации, роддом не будет закрыт ни на один день. В планах только развитие», - ответила Мария Грищук.

В более долгосрочной перспективе планируется, что Великолукский роддом станет самостоятельной организацией под «крылом» коллег из перинатального центра. В соответствии с распоряжением правительства Псковской области с ноября роддом Великих Лук станет филиалом Перинатального центра.