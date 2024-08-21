Общество

Стартовал конкурс грантов на реализацию проектов для ссузов

Стартовал конкурс грантов на реализацию проектов для средних учебных заведений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодёжной политике Псковской области, это конкурс Росмолодёжь.Гранты специально для молодых людей, которые будут реализовывать проекты, направленные на развитие студенческих сообществ ссузов.

Приём заявок стартует сегодня и продлится до 26 сентября на площадке. Возраст участников - от 14 до 35 лет (включительно).

Максимальная сумма гранта, которую может получить победитель на реализацию своей идеи – 1 500 000 рублей.

« Важно знать, что отправить можно только одну заявку в одной номинации #двигай_сообщества. Росмолодёжь.Гранты - это уникальный сервис для молодёжи, который помогает поддержать социальные инициативы и воплотить мечты в реальность. Действуй, если у тебя идеи по развитию студенческих сообществ ссузов!» - добавили в комитете.