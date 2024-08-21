Общество

Бессмертный полк в цифровом формате: псковичей приглашают к участию в проекте «Лица Победы»

Псковичи могут стать участниками масштабного всероссийского исторического проекта «Лица Победы», направленного на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

В рамках проекта создается цифровая база историй и портретов тех, кто внес свой вклад в Победу. Уже собрано более 1,2 млн историй, доступных на сайте проекта: лицапобеды.рф. В Музее Победы на Поклонной горе открыта «народная экспозиция», где участники проекта могут найти портрет своего родственника-героя и показать его своим детям и внукам. Хранилище проекта рассчитано на 150 млн историй участников Великой Отечественной войны.

Псковичи могут передать материалы из семейного архива в исторический депозитарий через сайт https://historydepositarium.ru/ (где есть подробная инструкция, как добавить фотографии и данные героя) или мобильное приложение Музея Победы, отправить по почте, либо принести лично.

Фотографии, истории и документы из семейных альбомов составляют большую «народную экспозицию». Обычные люди делятся историями и фотографиями своих родственников, внесших вклад в победу над фашизмом.

Присоединяясь к проекту «Лица Победы», псковичи пополняют исторический депозитарий и увековечивают подвиг поколения, победившего нацизм. Проект является международным, поэтому принять участие в нем может любой гражданин мира.