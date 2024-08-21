Общество

Более миллиона рублей задолжал псковский работодатель своим сотрудникам

Более миллиона рублей задолжал работодатель в Псковской области своим сотрудникам, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Инспекции труда по Псковской области.

Государственной инспекцией труда в Псковской области в отношении акционерного общества «СКБ ВТ» вынесено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства РФ. Акционерное общество специализируется на производстве приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения и контроля.

Основанием для вынесения предостережения стало наличие задолженности по заработной плате перед работниками. В ответ на предостережение работодатель сообщил в ГИТ, что задолженность по заработной плате за июль перед 32 работниками в сумме 1 294 000 рублей погашена в период до 16 августа, подтверждающие документы приложены.