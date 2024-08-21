Общество

«Интеллектуальная перезагрузка 55+»: современные технологии для активного долголетия

Стремиться не просто к долголетию, а к активному долголетию; понимать, что важна не просто продолжительность жизни, а ее качество – эти задачи поставили перед собой и решают команда и участники социального проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей представители проекта.

Фото здесь и далее: проект «Интеллектуальная перезагрузка 55+»

Проект «Интеллектуальная перезагрузка 55+» использует современные методы нейрофитнеса для стимуляции мозговой активности участников. В основе обучения лежат упражнения на устный счет, а также развивающие задания, которые способствуют профилактике и восстановлению мыслительных процессов, склонных к угасанию с возрастом. Также в занятия интегрированы инновационные компьютерные технологии для усиления их эффекта и достижения максимальных результатов.

С февраля по июнь 2024 года участники проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» занимались ментальной арифметикой по японской методике интеллектуального развития Соробан. Суть методики заключается в развитии образного устного счета с применением компьютерных технологий. Основная цель таких занятий - тренировка памяти, концентрации внимания, формирование нестандартного мышления, развитие скорости восприятия информации.

За четыре месяца участники проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» добились значительных успехов:

Освоив ментальный счет и счеты, они улучшили свои когнитивные способности.

Нейрогимнастика помогла укрепить связь между левым и правым полушариями мозга.

Участники проекта отметили улучшение состояния памяти, усиление концентрации внимания и увеличение объема памяти.

Проект «Интеллектуальная перезагрузка 55+» не ограничивался только ментальной арифметикой и нейрогимнастикой. Участники также имели возможность освоить не менее увлекательный навык - сборку кубика Рубика.

Этот курс является увлекательным хобби и развивает не только творческие способности, но и когнитивные функции, такие как память, концентрация и пространственное воображение. Более того, он является эффективным способом поддержания мозговой активности на протяжении всей жизни.

Участие в интеллектуальных викторинах, в свою очередь, не только расширяет кругозор, но и способствуют сплочению команды, объединяя участников общими интересами и позитивным настроем. Эмоциональная составляющая этих испытаний вдохновляет и заряжает участников энергией, рассказали в команде проекта.

В рамках проекта участники также приняли участие в кулинарных встречах и творческих мастер-классах по нейрографике. Эти мероприятия позволили раскрыть творческий потенциал, улучшить когнитивные функции мозга и использовать рисование как инструмент самовыражения.

Для объективной оценки динамики развития и достижений участников проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» проводилась диагностика когнитивных функций как в начале, так и по завершении программы. Кроме того, участники продемонстрировали свои приобретенные навыки ментальной арифметики на олимпиаде по устному счету. Это мероприятие стало ярким подтверждением их прогресса и достижений в рамках проекта.

«Мы работаем в сфере интеллектуального развития с детьми уже более 7 лет. А вот идея работы с людьми старшего поколения возникла на фоне пандемии, когда стали видны последствия болезни, да и в целом снижение концентрации, внимания, памяти в связи с возрастными изменениями у людей "серебряного" возраста. Наша команда обладает потрясающим опытом работы по методикам интеллектуального развития, нейрофитнеса, нейропсихологии. И мы решили применить все свои знания, чтобы помочь нашим старшим студентам вернуться к активной жизненной позиции. Более того, в проекте "Перезагрузка 55+" участвовала моя мама, которая занималась вместе со всеми другими участниками, участвовала в олимпиаде, тренингах, творческих встречах и подготовках выступлений. По итогу диагностик она получила замечательные результаты. Я этим очень горжусь!» - поделилась руководитель проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» Мария Андреева.

«Результат я заметила изначально по своему внуку. После занятий ментальной арифметикой он нашел себя в творчестве и спорте, стал быстрее принимать решения и лучше учиться в школе. Многие в нашей группе отмечают улучшение памяти, устного счёта и, конечно же, атмосферу занятий. Мы очень благодарны нашим учителям за их вовлеченность и творческий подход», - сказала выпускница проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» Ольга Трифоненко.

«По итогу проекта я вижу потрясающие результаты и очень горжусь каждым нашим участником! Это не только про показатели распределения внимания, памяти и концентрации. Самое важное - участники поверили в свои силы, у них вновь проснулся интерес к общению и познанию нового. Они пишут прекрасные стихи и песни, продолжают встречи со своими группами, где нашли новых друзей и интересные знакомства, принимают участие в мероприятиях Союза пенсионеров в качестве волонтеров. Мы с командой проекта приложим все усилия, чтобы найти возможность продолжать работать в этом направлении!» - отметила руководитель проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» Мария Андреева.

«Хочется отметить, что по итогу занятий расширилось поле зрения, мы стали быстрее думать, благодаря таблице Шульте устный счет улучшился. Я сам учитель и знаю, какой труд наладить эту работу. Мы очень благодарны руководству школы за тот вклад, который они внесли в нашу жизнь», - делится своими впечатлениями выпускник проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» Владимир Барабаш.

Важным индикатором эффективности проекта «Интеллектуальная перезагрузка 55+» является тот факт, что все участники успешно завершили курс обучения. Это свидетельствует о высокой мотивации участников и об эффективности программы, которая смогла поддерживать их интерес на протяжении всего периода обучения.

Проект «Интеллектуальная перезагрузка 55+» был реализован АНО Центр интеллектуального развития ВЕКТОР совместно с командой школы интеллекта StarBoom с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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