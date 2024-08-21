Общество

МЧС открыло выставку социальной рекламы в Пскове

Экспозицию социальной рекламы МЧС России открыли на базе городской детской библиотеки в Пскове. Основой для выставки послужили плакаты, на которых изображены трагические последствия пренебрежения правилами безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первыми гостями мероприятия стали многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции, дети которых в этом году впервые примерят на себя роль школьников.

На презентации плакатов специалисты МЧС России и волонтеры обратили внимание родителей на важность формирования культуры безопасности с самого раннего возраста, а для закрепления знаний вручили будущим первоклассникам рюкзаки и памятки с важными правилами поведения.