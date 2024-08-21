Общество

Пскович представил область на «Профрадиоэлектрониаде-2024» в Анапе

Псковский профсоюзный деятель Максим Пронин представил область на деловых играх «Профрадиоэлектрониада-2024» в Анапе с 19 по 25 августа. Их организатором стал Российский профсоюз радиоэлектронной промышленности, сообщает Псковский облсовпроф.

Фото: сайт Псковского областного совета профессиональных союзов

Псковскую областную организацию профсоюза работников РЭП представлял Максим Пронин - член профсоюзного комитета ППО АО «Псковский завод АДС», ответственный за работу с молодежью на предприятии.

В рамках деловых игр профсоюзных активистов включили в списки резерва на должности председателей и заместителей председателей первичных и областных профсоюзных организаций.

В программе деловых игр были и учебные семинары профсоюзной тематики и спортивно-интеллектуальные игры.