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Общество

Мошенники начали создавать групповые чаты от имени школ и учителей 

27.08.2024 17:41|ПсковКомментариев: 0

Мошенники разработали новую схему в преддверии 1 сентября. Они используют дубликаты профилей учителей, директоров школ, сотрудников органов управления образования и других официальных лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Мошенники создают групповые чаты от имени администрации школы или учителей, собирают средства на нужды класса или школы, рассылают сообщения с обещаниями выплат на подготовку детей к школе, заманивая родителей на поддельные сайты, а на сайте просят ввести данные банковской карты.

За последние два месяца в стране было заблокировано более 400 подозрительных чатов.

Администрация Великих Лук призывает:

  • не переходить по незнакомым ссылкам, которые рассылают в мессенджерах, соцсетях и по электронной почте;
  • не торопиться и не доверять обещаниям «быстрых» выплат;
  • если подозрительные личности атакуют родительские чаты рассылками, стоит предупредить других родителей и детей, сообщить о нарушителях в правоохранительные органы;
  • государственные выплаты не требуют ввода личных данных на сторонних сайтах, а информацию о сборе средств лучше уточнять лично у классного руководителя. 
Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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