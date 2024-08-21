Общество

Мошенники начали создавать групповые чаты от имени школ и учителей

Мошенники разработали новую схему в преддверии 1 сентября. Они используют дубликаты профилей учителей, директоров школ, сотрудников органов управления образования и других официальных лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Мошенники создают групповые чаты от имени администрации школы или учителей, собирают средства на нужды класса или школы, рассылают сообщения с обещаниями выплат на подготовку детей к школе, заманивая родителей на поддельные сайты, а на сайте просят ввести данные банковской карты.

За последние два месяца в стране было заблокировано более 400 подозрительных чатов.

Администрация Великих Лук призывает: