Общество

Девятнадцать жителей Псковской области удостоены высоких наград и званий в честь юбилея региона

Девятнадцать жителей региона удостоены высоких наград и званий по случаю 80-летия со дня образования Псковской области. Чествование горожан самых разных профессий прошло во вторник, 27 августа, в Правительстве региона. Медали, знаки отличия к званиям и Почетные грамоты вручил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Правительства Псковской области

За особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, большой вклад в популяризацию, сохранение и преумножение культурного и исторического наследия России на территории региона медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден кандидат педагогических наук, доктор культурологии, первый председатель Псковского регионального отделения «Российское военно-историческое общество», заслуженный работник культуры РФ, экс-директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника ,бывший руководитель Государственного комитета по культуре Псковской области Александр Голышев.

Ещё шесть жителей региона получили из рук Губернатора почетный знак «За заслуги перед Псковской областью». Этой наградой отмечены люди, внесшие особый вклад в сохранение культурного наследия, развитие финансовой системы региона, защиту и воспроизводство лесов, профилактику и тушение пожаров, увековечение памяти погибших защитников Отечества, популяризацию поискового движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Почетной грамоты Губернатора Псковской области удостоены социальный координатор регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков за поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, машинист автогрейдера Палкинского филиала «Псковавтодора» Владимир Савицкий, водитель автобуса ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Константин Славнов и старший мастер Псковского района электрических сетей Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Василий Федоров.

Кроме того, в торжественной обстановке Михаил Ведерников вручил знаки отличия к почетным званиям Псковской области. В списке заслуженных работников региона педагоги, деятели искусств, медики, аграрии, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, спасатели и представители СМИ.

«Вы все очень разные, но ваш общий результат — это то, как сегодня выглядит Псковская область. Она красивая, яркая, перспективная, интересная, с невероятным историческим прошлым и уверенным будущим. Вы помогаете создавать регион таким, каким мы его ценим и любим; таким, каким его знает вся наша страна. Спасибо, что вы трудитесь с полной самоотдачей, вкладываете в свою работу душу и сердце, служите примером для своих коллег и друзей. Уверен, что вместе у нас получится сделать все, чтобы наши дети и внуки, которые будут продолжать историю Псковской области, могли гордиться нами так же, как мы гордимся нашими предшественниками», — обратился Михаил Ведерников к участникам торжественной церемонии.

Глава региона обратил внимание, что вручение региональных наград не случайно проходит в дни празднования 80-летия образования Псковской области. «За свою тысячелетнюю историю территория нашего региона не раз менялась — в названии, в границах, в устройстве. Республика, губерния, наместничество, провинция, район, округ — мы помним все эти исторические этапы. Но кое-что осталось неизменным. Это наши ценности, которые мы свято храним и которым стараемся следовать», — подчеркнул Губернатор.

С ответным словом выступил Александр Голышев. Он поблагодарил руководство региона за оценку труда жителей и внимание к юбилею области.

«За тысячу лет Псковская земля многое повидала, но сегодняшний и завтрашний день Русского мира, формирование культуры и гражданственности псковича исходят как раз из этих 80 лет», — сказал он.