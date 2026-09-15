Облсовпроф принимает в Пскове коллег из Витебска 

Псковские профсоюзы принимают представителей Витебского областного объединения профсоюзов ЖКХ сегодня, 15 сентября. Как сообщили в пресс-службе облсовпрофа, совместная работа делегаций началась с возложения цветов к мемориальному комплексу на площади Победы в Пскове.

Фото: Псковский областной союз профсоюзов

В составе белорусской делегации в Псков прибыли председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Алексей Юсиков, а также председатель первичной профсоюзной организации КУП «Оршакомхоз» Анастасия Горбацкая.

Представители Псковского облсовпрофа совместно с коллегами возложили цветы к мемориальному комплексу на площади Победы в Пскове — памятнику «Могила Неизвестного Солдата», где горит Вечный огонь.