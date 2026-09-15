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Облсовпроф принимает в Пскове коллег из Витебска 

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Псковские профсоюзы принимают представителей Витебского областного объединения профсоюзов ЖКХ сегодня, 15 сентября. Как сообщили в пресс-службе облсовпрофа, совместная работа делегаций началась с возложения цветов к мемориальному комплексу на площади Победы в Пскове.

Фото: Псковский областной союз профсоюзов

В составе белорусской делегации в Псков прибыли председатель Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Алексей Юсиков, а также председатель первичной профсоюзной организации КУП «Оршакомхоз» Анастасия Горбацкая.

Представители Псковского облсовпрофа совместно с коллегами возложили цветы к мемориальному комплексу на площади Победы в Пскове — памятнику «Могила Неизвестного Солдата», где горит Вечный огонь.

«Сегодня мы вместе с нашими белорусскими коллегами склонили головы перед героями, положившими жизни за мир. Для нас принципиально важно чтить память и сохранять историческую правду. Мы обязаны помнить, кто спас человечество от нацистской заразы. Наши народы свято хранят эту память, и такие встречи — лучшее доказательство того, что мы едины в этом стремлении. Мы вместе чтим героев и вместе смотрим в будущее. Спасибо коллегам за визит и за то, что мы вместе храним нашу общую историю!» — прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
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Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

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