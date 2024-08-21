Общество

Ремонт двух школ в Пскове не успеют завершить к 1 сентября — Борис Елкин

Капитальный ремонт школ №2 и №23 в Пскове по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» не успеют завершить к 1 сентября. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«С момента последнего визита в обоих учреждениях выполнен большой объем работ, но вынужден признать, что до 1 сентября ремонт не закончится. В связи с этим принял непростое решение: новый учебный год учащиеся школы №2 начнут в тех учебных заведениях, где проходили обучение в мае», - отметил Борис Елкин.

Это решение продиктовано необходимостью обеспечить безопасность детей, пояснил градоначальник.

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«Кроме того, необходимо выполнить работы качественно, с соблюдением всех технических требований. Приношу искренние извинения педагогам, родителям и учащимся. Мы очень старались и надеялись, что к 1 сентября нам удастся завершить большую часть внутренних работ. Но, к сожалению, подрядчик нас подвел», - добавил глава города.

По словам подрядчика, необходимо еще около месяца, чтобы уйти с объекта.

«Поручил актуализировать график, увеличить количество рабочих и строго следовать плану. День учителя мы должны отметить в новых стенах. Это будет справедливо. В школе №23 полностью закончить ремонт к 1 сентября тоже не успевают, но здесь дела обстоят лучше. Поэтому в День знаний школа примет своих учеников. В сентябре продолжатся ремонтные работы, которые учебному процессу не помешают», - заключил Борис Елкин.