Общество

Новые парты и стулья скоро поступят в псковскую школу №2

В рамках программы модернизации образовательных учреждений глава города Пскова Борис Елкин посетил школы №2 и №23, где продолжается капитальный ремонт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметил градоначальник, подрядчики демонстрируют отличные результаты, и работа ведется активно.

В школе №2 завершаются работы по ремонту спортивного и актового залов, а также гардеробной. Уже завершены монтаж потолков и освещения, подготовка к реставрации облицовки здания близится к завершению. На данный момент на полпути находятся поставки новых парт и стульев, а стены готовятся к покраске.

В школе №23 завершается отделка раздевалок в спортивном зале, выполнена проводка, во всех коридорах уложена новая плитка. Также установлены входные двери в учебные кабинеты, оборудование для столовой уже доставлено. Коридоры и гардеробные готовы. К 1 сентября планируется завершить строительство корпуса «Б», столовой, библиотеки и всех холлов.

«Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы к 1 сентября наши дети могли начать учебный год в комфортабельных, чистых и ухоженных школах. Уверен, что ребята оценят новую обстановку и будут довольны результатом!» - заключил Борис Елкин.