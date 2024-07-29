Общество

Подрядчик планирует завершить капремонт школы №23 в Пскове к началу отопительного сезона

Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт школы №23 в Пскове к началу отопительного сезона. Сегодня, 31 июля, объект посетил глава города Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии Александра Елисеева

В школе №23 с 26 февраля ведется капитальный ремонт. На эти цели выделено 111 млн 34 тысячи 678 рублей.

На данный момент полностью произведена замена кровли, остается установка двух козырьков и парапетов. Почти до конца выполнен ремонт в спортзале, библиотеке. Электрика завершена на 80%, подвалы и теплосети на 100%. Заменено 50% окон. С 1 августа начнется монтаж потолка. Индивидуальный тепловой пункт будет установлен к началу сентября.

«К началу отопительного сезона закончим», - сказал о сроке завершения всех работ представитель подрядчика.

На объекте работают 60 человек. Главная проблема, которая возникает во время работ, - денежная. Этот вопрос глава города Пскова Борис Елкин поручил обговорить с областным комитетом по образованию.

Готовые помещения поэтажно будут переданы для обучения с 5 сентября. Кабинеты и рекреации будут готовы к 1 сентября.