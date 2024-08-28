Общество

Посылки в Курскую и Белгородскую области псковичи могут отправить бесплатно

Отделения Почты России по всей стране бесплатно принимают посылки весом до 10 кг для получателей из Курской и Белгородской областей. Также жители указанных регионов могут воспользоваться бесплатной отправкой в любой регион страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Воспользоваться бесплатной отправкой могут, например, жители Курской и Белгородской областей, которые вынужденно переезжают в другой регион и хотят взять с собой больше необходимых вещей, или родные тех, кто остался на приграничных территориях.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, как необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Как социально ответственная компания, Почта России всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну. Это наш вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима для каждого из нас», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.