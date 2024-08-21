Общество

Антитеррористические учения проходят в школах Великих Лук

Всероссийские учения проводятся в образовательных учреждениях города Великие Луки 29-30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фотографии: Управление образования города Великие Луки

Отрабатываются действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при совершении преступлений террористической направленности и поступлении сигналов гражданской обороны по отработке комплексного сценария «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" с информационным сообщением о воздушной тревоге».

Руководители образовательных учреждений в рамках учений актуализировали документы, определяющие антитеррористическую защищенность объектов, провели инструктажи с персоналом, ознакомились с учебным фильмом и провели учебную тренировку.