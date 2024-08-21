Общество

Только 39% родителей из Пскова считают, что уделяют детям достаточно времени — опрос

Только 39% родителей из Пскова считают, что уделяют детям достаточно времени. Родители, работающие на удаленке, реже страдают из-за нехватки времени на общение с детьми. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие родители несовершеннолетних детей из Пскова.

52% родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 43% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно («Работаю вахтой, не вижу семью»).

Только 39% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (47% против 31% отцов).

Среди работающих на территории работодателя только каждый третий назвал достаточным время, проводимое с детьми, среди безработных — каждый второй, а вот среди занятых на удаленке — 2 из 3.