Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в благотворительных акциях

Представители уголовно-исполнительной системы приняли участие сразу в нескольких волонтерских акциях и проектах, направленных на оказание помощи и поддержки людям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Личный состав ИК-4 УФСИН России по Псковской области (село Середка Псковского района) собрал партию гуманитарного груза для жителей Курской области. Организовав добровольный сбор денежных средств, коллектив исправительной колонии закупил предметы первой необходимости, средства гигиены, продукты питания длительного хранения. Все это было упаковано в коробки и передано в региональный Ресурсный центр поддержки добровольчества.

Сотрудники аппарата управления поддержали благотворительную акцию «Собери рюкзак добра», организованную Всероссийским обществом инвалидов и приуроченную к началу нового учебного года. Офицеры подготовили канцелярские наборы школьника для юных псковичей – подопечных городской общественной организации, а также адресно поздравили одного из будущих первоклассников. Мальчику вручили рюкзак с принадлежностями для учебы, пожелав удачи и успехов на новом жизненном этапе.