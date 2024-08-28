Общество

На территории завода «ПсковКабель» состоялись пожарно-тактические учения

На территории завода «ПсковКабель» 29 августа прошли показные пожарно-тактические учения с участием сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Организаторами учений была придумана легенда: в результате перегрева сушильной печи произошло возгорание лака в главном производственном корпусе. По системе вентиляции задымление начало распространяться по производственному корпусу, возникла угроза распространения пожара на кровлю, а также угроза работникам, находящимся в цехе.

В ходе учений осуществлено спасение всех условных пострадавших. Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Всего в учениях было задействовано тридцать пять специалистов МЧС России и двенадцать единиц техники.