Общество

Горячая линия по теме взыскания алиментов состоится в Псковской области 30 августа

Горячая линия по теме взыскания алиментов состоится в Псковской области 30 августа с 14:00 до 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по региону.

Фото: УФССП по Псковской области

Телефон: 699 - 119.

В рамках информационной акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!», приуроченной к началу нового учебного года, пройдет горячая линия по теме взыскания алиментов и исполнения требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних.

На вопросы жителей города Пскова и Псковской области ответит начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич.