Общество

Полицейские Великих Лук поздравили первоклассников в преддверии Дня знаний

В преддверии Дня знаний сотрудники полиции и представители Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки приняли участие во всероссийской благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Цель акции - оказать благотворительную помощь в подготовке к началу нового учебного года семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Великолукском отделе МВД России стражи правопорядка вручили будущим первоклассникам необходимые канцелярские принадлежности. Поздравить школьников пришли заместитель начальника ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев и инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Людмила Ермачкова.

Председатель общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Василий Марченков также поздравил мальчиков и девочек с предстоящим Днем знаний и вручил школьникам подарки к новому учебному году.

«Пусть этот учебный год станет для вас началом новых открытий и достижений. Знания будут вашим лучшим оружием, а дружба и поддержка окружающих – вашими надежными опорами. Мы верим в вас и гордимся вашими достижениями», – сказал Василий Марченков.

Подобные мероприятия пройдут на территории всех районов Псковской области. Полицейские и общественники окажут адресную помощь нуждающимся семьям.