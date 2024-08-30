Полицейские Великих Лук поздравили первоклассников в преддверии Дня знаний

В преддверии Дня знаний сотрудники полиции и представители Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки приняли участие во всероссийской благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области
Цель акции - оказать благотворительную помощь в подготовке к началу нового учебного года семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В Великолукском отделе МВД России стражи правопорядка вручили будущим первоклассникам необходимые канцелярские принадлежности. Поздравить школьников пришли заместитель начальника ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев и инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Людмила Ермачкова.
Председатель общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Василий Марченков также поздравил мальчиков и девочек с предстоящим Днем знаний и вручил школьникам подарки к новому учебному году.
Подобные мероприятия пройдут на территории всех районов Псковской области. Полицейские и общественники окажут адресную помощь нуждающимся семьям.