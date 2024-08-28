Общество

Новосокольники победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Проект по благоустройству парка «Заречный» в Новосокольниках стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Концепцией проекта предусмотрено создание на территории парка отдельных функциональных зон, дополняющих друг друга. С правой стороны от пешеходной дорожки будет размещена терраса и беседка у воды, создадут комфортный спуск со ступенями, поручнями, пандусом для маломобильных категорий граждан.

С другой стороны обустроят зону для активного досуга со скейт-парком, баскетбольной площадкой, воркаутом, качелями. Особенности ландшафта позволят использовать данную территорию и в зимнее время. Кроме того, здесь будет установлена и большая игровая площадка для детей младшего возраста.

Предполагается обустройство тротуаров, озеленение, монтаж современного освещения и видеонаблюдения, малых архитектурных форм, скамеек и урн. Также проектом предусмотрено укрепление береговой линии и расчистка парка от аварийных деревьев.

Благоустроенная парковая зона создаст единое, комфортное пространство для отдыха жителей центральной части Новосокольников и частного сектора, которое расположено по соседству. На реализацию проекта-победителя из федерального бюджета будет выделено более 70 млн рублей.

Итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и III Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа озвучены на пленарной сессии Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Победителями в этом году стали 288 проектов, в том числе 48 проектов в ДФО, которые будут реализованы до конца 2026 года.

«Благодаря конкурсу ежегодно по всей стране преображаются дворы, парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, обустраиваются детские и спортивные площадки. Второй год участие в конкурсе принимают новые регионы нашей страны, в которых по итогам будет преображено 11 пространств. В целом в рамках программы по формированию комфортной городской среды каждый год принимает участие около 3 тысяч муниципальных образований с населением порядка 110 млн человек», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в свою очередь добавил, что на сегодняшний день реализовано уже 717 проектов-победителей: «Проведена колоссальная работа, которая помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но также повлиять на различные сферы жизни людей, в том числе экономическую и социальную. Благодаря совместной работе Правительства РФ, Минстроя России, регионов и экспертного сообщества в рамках конкурса в 81 регионе появилось более 23,3 тысячи новых рабочих мест, а также более 5 тысяч объектов коммерческой и предпринимательской активности. Эти изменения вносят большой вклад в общее развитие нашей страны».

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента России. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Работа ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

Отметим, проекты по благоустройству общественных пространств населенных пунктов Псковской области уже неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса. Среди них — Опочка, Великие Луки, Порхов, Изборск, Гдов, Пушкинские Горы, Печоры.